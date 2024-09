En décembre 2023, une explosion au dépôt d’hydrocarbures de Coronthie a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Plusieurs écoles, comme le Lycée-Collège 28 septembre, l’école Blanche Neige, l’école primaire de la Gare et l’école primaire d’Almamya, ont été directement touchées. Certains bâtiments n’ont pas encore été reconstruits, et les élèves ont été délocalisés dans d’autres installations.

« On n’est jamais prêt à 100 %. Ça, vous le savez autant que moi. Nous avons des écoles qui sont en chantier, parce que n’oubliez pas que la Direction communale d’éducation de Kaloum a été sérieusement impactée suite à l’explosion du dépôt central des hydrocarbures de Coronthie. Certaines de nos écoles étaient dans la zone d’action », a expliqué M. Yattara.

Selon le DCE, les travaux de réhabilitation sont en cours, mais certaines écoles n’ont pas encore été officiellement remises. Malgré cela, Ibrahima Yattara se veut optimiste quant à la capacité des établissements à accueillir les élèves à partir du 25 septembre prochain.

« Mais je tiens à vous rassurer que le gouvernement est venu à notre secours. Nous attendons que les hautes autorités procèdent à la remise pour que les écoles qui ont été délocalisées puissent revenir à leurs places respectives. »

Un appel aux élèves et aux parents

Ibrahima Yattara garde espoir qu’une remise des infrastructures soit effectuée avant le 25 septembre, permettant ainsi aux élèves de réintégrer leurs établissements d’origine. Il a également lancé un appel aux parents pour qu’ils encouragent leurs enfants à reprendre le chemin de l’école dès le premier jour.

« La réussite de la fin de l’année scolaire commence le 25 septembre 2024. Aux parents d’élèves, de dire aux élèves de répondre à l’appel du gouvernement, parce que le gouvernement joue sa partition pour que la rentrée soit effective », a-t-il conclu.