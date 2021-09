Pendant que les consultations se poursuivent entre le CNDR et les forces vives de la nation, les regards sont tournés vers le choix des membres du gouvernement de transition. Si certains misent sur un homme neuf d’autres par contre pensent qu’il faut un homme intègre pour diriger le gouvernement de transition.

Qui pour diriger le gouvernement de transition ? C’est la question que se pose plusieurs observateurs.

Interrogé, le Juriste Fayimba Mara suggère un technocrate capable d’assurer la continuité de la marche de l’État. Et qui saura séduire les partenaires de la Guinée.

«Nous souhaitons que le choix du Premier ministre tombe sur un technocrate. Qui s’y connaît . Nous avons des bailleurs et des partenaires ils ont leurs mécanismes, leurs façons de faire. Et pour nous accompagner, ils ont besoin d’interlocuteurs qui connaissent, qui comprennent leurs mécanismes, comment ça fonctionne. Alors si on prenait quelqu’un aujourd’hui qui n’a pas cette expertise là ça va bloquer les choses et cela va se ressentir donc on ne souhaite pas ça « soutien t-il.

Au-delà du Premier ministre, la composition de l’équipe gouvernementale alimente aussi les débats dans la cité. Pour le juriste il faut choisir des hommes d’expérience.

«Vous avez des ministères qui sont dans les programmes de nos bailleurs et partenaires. Il faut aussi des technocrates pour la transition. Nous sommes dans des programmes alors si on amène des gens qui ne maîtrisent pas les rouages là. Qui viennent encore apprendre ça sera un retard pour la Guinée» a laissé entendre Fayimba Mara.

En attendant le choix du Premier ministre et la formation du gouvernement, les consultations en cours entre le CNDR et les forces vives de la nation devraient aboutir à la définition de la charte de la transition.