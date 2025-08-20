Le nouveau directeur général de la Société de Gestion des Aéroports de Guinée (SOGEAG), Oumar Saïd Koulibaly, a officiellement pris fonction ce mercredi 20 août 2025. À l’occasion de son installation, il a exhorté ses collaborateurs à placer leur travail « au service de la nation ».

La cérémonie de passation de service s’est déroulée à Conakry sous la présidence du Dr Mohamed Arafan Cissoko, conseiller principal au ministère des Transports. Dans son discours d’adieu, le directeur sortant, Namory Camara, a invité les employés à soutenir son successeur :

« Je vous prie de servir avec loyauté le nouveau directeur de la SOGEAG. Loyauté, parce que sans loyauté, on ne peut rien faire. »

Il a également salué la compétence des équipes en place et exprimé le souhait que cette solidarité se poursuive :

« Je voudrais que vous portiez le nouveau directeur Koulibaly dans votre cœur également. »

Prenant la parole, Oumar Saïd Koulibaly a d’abord exprimé sa gratitude envers le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en lui. Il a ensuite tenu à préciser :

« Vous n’avez pas besoin d’être loyaux vis-à-vis de ma personne. Mais soyez loyaux vis-à-vis de la fonction. Parce qu’on doit retenir une chose. Je suis là par deux volontés : la volonté divine et la volonté d’une personne. Donc soyez loyaux à la fonction que j’incarne et à l’institution. »

Le nouveau directeur a enfin réaffirmé son ouverture et sa disponibilité à l’endroit de ses équipes :

« N’hésitez pas. Je suis quelqu’un qui est d’une grande écoute. Je compte sur l’ensemble des collaborateurs de la SOGEAG pour qu’ensemble nous puissions relever le défi. »