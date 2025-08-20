Un collectif de superviseurs et d’agents recenseurs ayant participé au dernier recensement biométrique en Guinée exprime son inquiétude face au non-paiement de leurs prestations par la société Digitalis, en charge de la gestion du processus.

Dans un courrier adressé au directeur général de l’entreprise, le collectif rappelle que leurs contrats ont pris fin le 20 juin 2025 pour les agents recenseurs et le 25 juin 2025 pour les superviseurs. Selon les termes de ces avenants, le règlement des prestations devait intervenir à ces dates respectives. À ce jour, malgré plusieurs relances, aucun paiement n’a été effectué et aucune note explicative n’a été communiquée.

« Cette situation nous cause un préjudice financier et moral important, alors même que nos obligations contractuelles ont été respectées dans leur intégralité », soulignent les signataires, qui demandent un paiement immédiat et des explications écrites. Le collectif avertit que, sans réponse dans un délai de sept jours, il saisira les autorités compétentes, dont l’Inspection générale du travail, et envisagera toutes autres voies de recours prévues par la loi.

Un témoignage anonyme d’un superviseur précise la nature exacte du différend. Selon lui, le recensement s’est déroulé du 15 avril au 30 mai 2025, avec un premier contrat réglé correctement par Digitalis. Après prolongation officielle de l’opération de 20 jours, du 1er au 20 juin, un avenant de contrat devait permettre le paiement des jours supplémentaires. Or, ces jours n’ont jamais été rémunérés.

« Jusqu’à aujourd’hui, seule la première partie du contrat a été payée. L’entreprise ne communique pas et les appels aux responsables sont restés sans réponse », explique le superviseur. Il ajoute que certains agents ont même été menacés lorsqu’ils ont tenté de réclamer leurs droits.

Le collectif regroupe environ 5 500 agents recenseurs et 375 superviseurs communaux, avec un nombre de superviseurs doublé dans certaines communes urbaines. Face au silence de Digitalis, le groupe a déposé une lettre physique et envoyé un courriel à la société, accordant un délai de sept jours pour régulariser la situation.

À ce stade, Digitalis n’a pas fait de déclaration officielle sur ces accusations.