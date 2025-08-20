L’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH) a rendu public son rapport préliminaire sur les inondations qui ont frappé plusieurs localités du pays entre juin et août 2025. Ce document, couvrant la période du 28 juin au 5 août, révèle l’ampleur des dégâts humains et matériels causés par les fortes pluies.

Selon l’ANGUCH, 35 131 personnes ont été touchées par les inondations, dont 138 femmes enceintes, 596 nourrices, 594 personnes âgées et 160 personnes à mobilité réduite. Ces sinistrés sont répartis dans 48 quartiers situés dans les préfectures et communes de Coyah, Dubréka, Lambanyi, Matoto, Dixinn, Sonfonia, Ratoma, Matam, Tombolia, Gbessia, Macenta et Siguiri.

Le rapport fait état de 5 624 ménages affectés, 219 blessés, 38 décès et un cas de disparition. Les dégâts matériels sont également considérables : 909 latrines, 431 points d’eau, 231 habitations, 7 structures sanitaires et 9 écoles ont été endommagés. Par ailleurs, 101 ménages ont dû être déplacés vers des sites d’accueil temporaires.

La préfecture de Siguiri apparaît comme la zone la plus touchée, avec 15 738 personnes et 2 623 ménages sinistrés.

Face à l’urgence, l’ANGUCH a réquisitionné des écoles et des maisons des jeunes à Coyah, Manéah et Kaloum pour accueillir les sinistrés.