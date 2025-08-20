Un décret présidentiel, rendu public ce mercredi 20 août 2025 à la télévision nationale, a confirmé la nomination des responsables de l’administration des Douanes.

Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a ainsi désigné :

Colonel Cheikh Gadiri Condé, matricule 1028E, au poste de directeur général des Douanes. Il occupait jusque-là les fonctions de directeur général par intérim.

Colonel Sékou Ahmed Bah, matricule 202027R, en qualité de directeur général adjoint des Douanes. Il assurait également cette fonction par intérim avant sa confirmation.

Ces décisions s’inscrivent dans la volonté des autorités de transition de consolider l’appareil administratif et de renforcer la gouvernance au sein de l’institution douanière.