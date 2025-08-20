Les services spéciaux, en collaboration avec la police nationale, ont présenté ce mercredi 20 août 2025 une saisie de 1,7 kilogramme de cocaïne. Cette opération a été menée le dimanche 10 août 2025 à Kipé et a permis l’interpellation d’un suspect.

Face à la presse, le commissaire principal de police, Foromo Soropogui, a donné des précisions sur les circonstances de la découverte :

« La drogue était dissimulée dans une paire de chaussures de sport. Les boulettes retrouvées avaient été avalées par le suspect. Au total, une centaine de boulettes de cocaïne ont été saisies. Cette saisie a été rendue possible grâce à une action conjointe, bien coordonnée, entre la police nationale et les services spéciaux », a-t-il expliqué.

Le mis en cause, Ismaël Toronka, de nationalité sierra-léonaise et résidant en France, faisait l’objet d’une surveillance pour ses déplacements suspects à l’aéroport. Le commissaire principal de Police précise : « Il a été arrêté en flagrant délit, porteur de deux sachets de cocaïne dissimulés dans ses chaussures et d’une centaine de boulettes ingérées, pour un poids total estimé à 1,7 kg. »

Selon lui, les investigations ont révélé l’existence d’un réseau organisé, avec des ramifications en Guinée et à l’étranger :

« Les investigations ont révélé l’existence de complices, identifiés aussi bien en Guinée qu’à l’étranger, notamment à Paris. L’un d’eux, nommé Ousmane Paris, apparaît comme un acteur central. Son implication est établie par plusieurs éléments. Il devait entrer en contact avec le trafiquant à son arrivée à l’aéroport, il s’est présenté à la police après l’interpellation, et il se chargeait régulièrement de l’achat de billets d’avion pour les voyages liés au trafic. Dans sa déclaration, Toronka a admis avoir effectué trois voyages pour le compte de ce Ousmane Paris. »

Interrogé, Ousmane Paris a nié toute implication, tout en reconnaissant certains faits :

« Je ne suis pas son complice. J’étais simplement présent sans savoir qu’il transportait de la drogue. On m’a appelé depuis la France pour intervenir, je suis venu, puis je l’ai laissé avec mes téléphones. Certes, j’ai parfois acheté des billets d’avion pour lui – trois au total –, mais je n’ai jamais eu de contact direct avec lui, sauf par l’intermédiaire d’un ami en France. C’est la première fois que je retourne en Guinée depuis 2023. »

Les autorités indiquent que les enquêtes se poursuivent afin de démanteler entièrement ce réseau et d’identifier les autres complices cités dans le dossier.