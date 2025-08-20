Le premier tour du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) s’est achevé ce mardi 19 août 2025. Le Soudan et le Sénégal, pensionnaires du groupe D, ont décroché les deux derniers billets pour les quarts de finale. Ils rejoignent ainsi l’Algérie, Madagascar, le Maroc et les pays hôtes que sont la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda.

Entre justesse technique, puissance athlétique, discipline tactique, suspense et émotions, ce premier tour a été marqué par les exploits historiques du trio organisateur de cette 8ᵉ édition.

Un strike parfait pour les pays hôtes

Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda ont déjoué tous les pronostics en terminant premiers de leurs groupes respectifs, devant des cadors comme Madagascar, médaillé de bronze en titre, le Maroc, double vainqueur récent (2018 et 2020), ou encore l’Algérie, finaliste de la dernière édition. Une performance retentissante, d’autant plus qu’il s’agit de leur toute première qualification pour la phase à élimination directe.

La Tanzanie, restée sur deux échecs en 2009 et 2020, a cette fois parfaitement négocié son parcours. Portés par un public survolté, les Taifa Stars ont pris les rênes du groupe B et sont devenus la première nation qualifiée pour les quarts, avec un bilan impressionnant de trois victoires et un nul en quatre matchs.

L’Ouganda, de son côté, a enfin brisé la malédiction après six participations sans lendemain. Corrigés d’entrée par l’Algérie (0-3), les Cranes A’ ont trouvé les ressources pour rebondir et s’imposer dans un groupe C indécis jusqu’à la dernière journée. Avec 7 points en quatre matchs, ils ont terminé en tête devant l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Guinée et le Niger, offrant un véritable spectacle à leurs supporters au stade Nelson-Mandela de Kampala.

Le Kenya, enfin, a réalisé un parcours presque inattendu pour sa première participation en phase de groupes du CHAN. Les Harambee Stars ont fait tomber deux poids lourds de la compétition, le Maroc et la RD Congo, et ont dominé le groupe A avec 10 points.

Au-delà de leurs performances individuelles, ces trois nations voisines signent une revanche éclatante pour l’Afrique de l’Est, longtemps en retrait sur la scène continentale. Des promesses fortes à deux ans de la CAN 2027, qu’elles co-organiseront.

Les favoris entre confirmations et désillusions

Si certains cadors ont tenu leur rang, d’autres ont quitté prématurément la compétition. Champion en titre, le Sénégal a dû attendre la dernière journée pour valider sa qualification. Après un succès inaugural contre le Nigeria (1-0), les Lions de la Teranga ont été accrochés par le Congo (1-1) et le Soudan (0-0), avant de finalement sécuriser leur place.

Le Maroc, double vainqueur du CHAN, a quant à lui frôlé l’élimination. Après un départ hésitant, les Lions de l’Atlas ont arraché leur qualification en battant la RD Congo lors de l’ultime journée. Deuxièmes du groupe A derrière le Kenya, ils défieront la Tanzanie en quarts, dans un choc qui s’annonce électrique.

À l’inverse, l’élimination de nations comme la RD Congo, le Nigeria ou encore la Guinée constitue une véritable désillusion. Les outsiders – Kenya, Soudan et Ouganda – ont profité de ces contre-performances pour s’inviter dans le cercle des huit meilleurs.

Les chiffres de la phase de groupes

En 36 matchs disputés, 69 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 1,91 but par rencontre. Des statistiques révélatrices de l’intensité du tournoi, confirmée par la distribution de 128 cartons jaunes et 7 cartons rouges.

Côté attaques, le Maroc et l’Ouganda dominent pour l’instant, avec 8 réalisations chacun. Sur le plan défensif, le Sénégal, la Tanzanie, le Kenya, la Mauritanie et le Soudan se sont montrés intraitables, ne concédant qu’un seul but depuis le coup d’envoi. À l’opposé, la Zambie quitte la compétition avec la plus mauvaise défense (8 buts encaissés en 4 matchs).

Individuellement, Oussama Lamlioui (Maroc), Thabiso Kutumela (Afrique du Sud) et Allan Okello (Ouganda) occupent la tête du classement des buteurs avec 3 réalisations chacun. Le milieu marocain Youssef Mehri, avec 3 passes décisives, se distingue comme le meilleur passeur du tournoi.