L’Agence de Gestion des Routes de Guinée (AGEROUTE Guinée SA) est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration dotée d’une personnalité morale, jouissant de l’autonomie financière et administrative et investie d’une mission de service public. Placée sous la tutelle technique du Ministère des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances, I’AGEROUTE en sa qualité de société anonyme est régie par l’acte uniforme de l’OHADA et par la Loi 056/2017 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en Guinée. Elle a essentiellement pour mission d’assurer, en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué du Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, la gestion des projets routiers dont elle a charge incluant les fonctions de construction, d’entretien routier, de maintenance et d’exploitation du réseau, y compris les ouvrages d’art routiers s’y rapportant, conformément au programme arrêté par le Ministère de tutelle technique.