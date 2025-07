Le président du Parti pour le Renouveau et le Progrès (PRP), Rafiou Sow, a vivement critiqué les statistiques provisoires issues du recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC) et du recensement électoral, présentées ce samedi 19 juillet 2025 par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD).

Il accuse la junte de ne pas avoir la volonté d’organiser des élections crédibles.

Dans son intervention, l’acteur politique a d’abord soulevé plusieurs interrogations quant au travail mené par le MATD.

“Nous voulons savoir quels sont les fichiers qui ont été utilisés. Est-ce qu’ils ont utilisé l’ancien fichier électoral ? Est-ce qu’ils ont utilisé uniquement le recensement au niveau du RAVEC ? Est-ce qu’ils ont tenu compte de tout ça ? Est-ce que c’est les vrais chiffres ?”, s’interroge-t-il.

Il rappelle que plusieurs leaders politiques, dont ceux de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, ainsi que de nombreux citoyens, n’ont pas pu se faire enrôler sur le fichier électoral pour diverses raisons.

Rafiou Sow, qui dénonce une volonté manifeste d’exclure ces personnes, estime que cet acte est inacceptable.

“Parce que quelqu’un qui a une carte d’identité biométrique, tu ne peux pas lui dire qu’électoralement elle n’est pas recensée. Quelqu’un qui a un passeport biométrique, tu ne peux pas lui dire électoralement qu’il n’est pas recensé. Tout est opaque à notre niveau”, dénonce l’opposant, qui insiste sur la nécessité d’associer les acteurs politiques au processus.

“C’est à cause de tout cela, nous avons toujours demandé un cadre de dialogue inclusif. Comme le souhaitent les forces vives. Qu’on s’asseye, qu’on nous explique, qu’on nous éclaire et que nous aussi nous donnions nos avis pour qu’ensemble nous nous entendions sur une chose pour la crédibilité de ces futures élections, mais aussi pour la paix et la quiétude”, prévient-il.

Et d’ajouter : “Je pense qu’ils ne sont pas prêts à organiser des élections, puisque nous n’irons pas à des élections si nous autres ne sommes pas sur le fichier électoral (…) Je suis acteur dans ce pays. Quand j’appelle à discuter, à dialoguer, c’est parce que je veux promouvoir la paix.”

Récemment, le gouvernement guinéen a signé un protocole d’accord sur la paix avec les autorités religieuses et morales.

Pour Rafiou Sow, la meilleure manière de promouvoir cette paix reste la mise en place d’un cadre de dialogue véritablement inclusif.

“Mais tu ne vas pas signer un protocole d’accord pour la paix avec les religieux seulement et laisser les acteurs politiques. Je pense que la meilleure façon de promouvoir la paix, c’est de discuter de tous les problèmes sans tabou pour que tous les Guinéens puissent avoir confiance au processus électoral”, a-t-il alerté.