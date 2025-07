À seulement 19 ans, Almamy Doumbouya vient d’obtenir son Baccalauréat, au terme d’un parcours semé d’embûches qu’il a traversé avec une force et une ténacité peu communes. Handicapé moteur et orphelin de père, ce jeune homme a affronté les regards, les douleurs et les échecs répétés sans jamais baisser les bras.

« Aujourd’hui, je suis très content. Je remercie Dieu. Tous les efforts que j’ai fournis ont fini par payer. Je n’ai même pas les mots pour exprimer ma joie. J’ai passé quatre ans à faire le Bac, ce n’était pas évident », confie-t-il, encore ému, quelques heures après la publication des résultats.

Classé 1 914e de la République, Almamy a refusé de faire de son handicap une fatalité. Chaque jour, il a bravé la souffrance physique pour se rendre à l’école. « Ce n’est pas facile pour moi, même pour aller à l’école. Mes pieds me font mal quand je marche beaucoup. Mais je me suis toujours dit que si je ne fais pas d’efforts, ce sera encore plus dur pour moi. Alors j’ai pris mon courage à deux mains. Mon avenir dépend de mes études. »

Déterminé à aller plus loin, Almamy nourrit désormais le rêve d’intégrer l’université pour y étudier le droit et l’administration des affaires. Il espère ainsi contribuer utilement à la société, tout en s’accomplissant sur le plan personnel.

Conscient des obstacles que rencontrent les personnes vivant avec un handicap, il lance un message aux autorités : « Je vis avec ma grand-mère. Mon père est décédé quand j’étais petit, et ma mère vit au village. Ce n’est pas facile tous les jours. Je demande à l’État de se pencher sérieusement sur la situation des personnes handicapées. Il y a des intelligents parmi nous, mais nous manquons de soutien. »

Malgré les épreuves, Almamy avance avec une foi inébranlable. Son message est limpide : « Je rêve d’un avenir meilleur. Et je sais que je peux y arriver. »