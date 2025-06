La première Table ronde sur les hydrocarbures, organisée par le ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, s’est achevée ce vendredi 20 juin 2025 à l’hôtel Radisson Blu de Conakry. Pendant trois jours, cette rencontre de haut niveau a réuni experts nationaux et internationaux, membres du gouvernement guinéen, ainsi que partenaires techniques et financiers, afin de réfléchir aux défis et perspectives du secteur.

Les discussions ont porté sur des thématiques majeures telles que l’exportation pétrolière, la sécurisation de l’aval, l’approvisionnement, les infrastructures, le stockage, la logistique, la régulation du marché et le financement. Ces échanges ont été qualifiés de riches et constructifs, rassemblant acteurs publics, privés et scientifiques.

En lisant le communiqué final, Mme Nima Bah, cheffe de cabinet du ministère, a rappelé les objectifs de cette initiative inédite : « Cette rencontre avait pour ambition de poser un diagnostic partagé du secteur des hydrocarbures en Guinée et de convenir d’une feuille de route cohérente pour son développement durable, inclusif et souverain. Y ont pris part les représentants des départements ministériels concernés, des institutions publiques autonomes, du secteur privé guinéen et sous-régional, ainsi que des ministères et entreprises des pays voisins, sans oublier les partenaires techniques et financiers. »

À l’issue des travaux, les panélistes ont unanimement salué la tenue de cette table ronde, estimant qu’elle constitue une avancée significative dans la volonté du pays de restructurer son secteur des hydrocarbures. Ils ont souligné « l’importance stratégique de ce secteur pour la souveraineté énergétique et le développement économique national ».

Les experts ont identifié plusieurs défis majeurs, notamment l’exploration, l’approvisionnement, le stockage, la gouvernance, la transparence et le cadre réglementaire. Parmi les recommandations figurent :

l’adoption d’un cadre législatif moderne et attractif,

la création d’une autorité de régulation indépendante,

le renforcement des capacités techniques et institutionnelles,

la promotion des investissements nationaux et étrangers,

et le développement du capital humain.

Ils ont également salué les réformes institutionnelles en cours et la volonté politique affichée pour redynamiser le secteur.

« Les participants ont convenu de la mise en place d’une task force nationale chargée du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route issue de cette table ronde. Ils ont exprimé leur reconnaissance envers les plus hautes autorités du pays ainsi qu’aux partenaires qui ont fait le déplacement de Conakry », a précisé Mme Bah.

Dans son discours de clôture, M. Bachir Camara, secrétaire général du ministère de l’Énergie, a déclaré : « Nous voici au terme de cette table ronde dédiée aux hydrocarbures en République de Guinée. Je tiens à vous remercier pour votre participation active et votre engagement durant ces trois jours d’échanges enrichissants. Nous avons abordé des questions cruciales liées à l’exploration, à l’exploitation, à la transformation, à la distribution des hydrocarbures, ainsi qu’aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. »

Il a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les recommandations adoptées, d’intensifier la collaboration entre les secteurs public et privé, et de poursuivre les efforts pour faire du secteur des hydrocarbures un levier de transformation économique.

M. Camara a aussi salué les contributions des experts nationaux et internationaux, remercié le comité d’organisation pour les préparatifs menés durant un mois et demi, et rendu hommage au Premier ministre Amadou Oury Bah pour son soutien constant, ainsi qu’au Président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision stratégique et son leadership à travers le programme « Simangour 2040 ».

La table ronde s’est conclue sur une note d’engagement collectif, avec l’ambition partagée de bâtir un secteur des hydrocarbures plus résilient, performant et au service du développement national.