Après deux ans de galère, le Horoya Athlétic Club de Matam renoue avec le succès en remportant le championnat national de ligue 1. Après son match nul face à la Flamme Olympique (1-1), le HAC est officiellement couronné champion de Guinée, et ce, à trois journées de la fin de la Ligue 1 Guicopres.

La lutte pour la deuxième place au classement reste encore très disputée entre le Hafia FC et FC Renaisssance qui se sont neutralisés (0-0) à Coléah.

Le Horoya AC enfin de retour !

Accrochés ce jeudi soir par la Flamme Olympique au complexe sportif de Yorokoguia, les Matamkas signent un retour triomphal au premier plan national. Les rouges et blancs s’offrent leur 21ème titre dans l’élite du football guinéen à trois journées de la fin de la saison avec 10 points d’avance sur leur dauphin. Avec ce Un come-back impressionnant après deux saisons particulièrement fébriles, ils réalisent l’exploit le plus inattendu de cette saison avec un effectif rajeuni.

Le Horoya succède ainsi au Milo FC de Kankan, champion sortant, et valide au passage une saison de transition prometteuse sous les houlettes de son coach malien.

L’Académie AFAS, visage du renouveau du HAC !

14 victoires, 7 matchs nuls et seulement 2 défaites en 23 rencontres, le Horoya doit beaucoup à la jeunesse issue de l’Académie de Football Antonio Souaré (AFAS). Des talents comme Morlaye Sylla et Mamadou Bah incarnent un milieu de terrain solide et inspiré. Et comptez l’expérience d’une défense forgée par Salifou Koulibaly et Issiaka Samaké.

Ce sacre, qui n’était pas nécessairement l’objectif assigné au technicien Nouhoum Diané, est le fruit d’un travail collectif constant.

Une deuxième place encore très disputée !

Si l’identité du champion est désormais connue, la course à la deuxième place quant elle reste ouverte. Le Hafia FC et le FC Renaissance de Bonfi se livrent un duel à distance pour s’adjuger le statut de dauphin. Ce jeudi, leur confrontation au stade de Coléah n’a pas permis de les départager (0-0). Dominé récemment par le Horoya à domicile, le Hafia n’a pas su relever la tête face à la Renaissance FC qui reste impressionnante depuis le début de la saison. Les Vert et Blanc signent ainsi un cinquième match consécutif sans victoire. À deux journées de la fin, tout reste à jouer pour l’attribution de la deuxième place du podium.

Pour rappel, les rouges et noirs de Bonfi occupent la deuxième place avec 39 points soit un de plus que le Hafia FC.