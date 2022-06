Le ministre de l’éducation nationale et l’alphabétisation est intervenu sur le déroulement des examens nationaux ce lundi 20 juin 2022, dans l’émission Mirador. Guillaume Hawing a apporté des détails sur l’organisation de ces opérations cette année, par son département.

Dans ses explications, le ministre Guillaume Hawing a laissé entendre que cette année, le président de la transition a accepté d’augmenter les primes des enseignants. Une chose selon lui, qui ne s’est «jamais» passée en République de Guinée.

«Cette année on a eu que 45 milliards GNF pour les trois examens nationaux et nous avons augmenté les primes de tous les surveillants. C’est pour vous dire que c’est un effort et que si on gagnait comme les autres 70 milliards ou 80 milliards, on sait ce qu’on pouvait faire avec cet argent», a-t-il martelé.

Revenant sur les cas de fraudes enregistrées durant le déroulement des épreuves, Guillaume Hawing, soutient qu’il n’y a pas eu de fuite de sujets cette année, contrairement aux années passées.

«Je mets au défi qui que ce soit, pour démontrer qu’il y’a eu fuite de sujets. Il n’y a pas de fuite de sujets cette année. Au contraire, certains se sont servis des sujets dans les centres pour les photographier et les faire sortir. Toutes les feuilles sur lesquelles il y a des sujets, sont codifiées. Quiconque qui photographie tu es répertorié. A l’instant où je vous parle, on est en train d’interpeller certains élèves qui ont fait cette pratique.»

Par ailleurs, le ministre dit avoir connaître les techniques de fraudes des élèves mais, « j’ai été très surpris de voir des élèves couper des chaussures et mettre des téléphones dedans, se servir des boîtes mathématiques. Il y a de la créativité en Guinée, on ignorait.»