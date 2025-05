À la suite du drame survenu sur le chantier de l’aéroport régional de Labé, où cinq enfants ont tragiquement perdu la vie par noyade, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Labé, Maurice Onivogui, a donné des précisions sur l’enquête en cours, ce mardi 20 mai 2025. Il a annoncé l’inculpation de trois individus, dont un Tunisien, un Marocain et un Guinéen.

Dans une déclaration, le procureur Onivogui a d’abord exprimé sa compassion envers les familles des victimes. « Je tiens à présenter mes condoléances aux parents de ces enfants et à toute la population de la ville. Ce qui est arrivé est très douloureux et difficile, mais nous devons nous en remettre à la volonté de Dieu », a-t-il déclaré.

Pour faire toute la lumière sur ce drame, le procureur a rapidement réagi en ordonnant les premières interpellations. « Comme indiqué dans mon premier communiqué, jeudi dernier, j’avais donné l’instruction à la brigade de recherche d’interpeller les responsables des sociétés intervenant sur le chantier de l’aéroport. En conséquence, trois personnes ont été interpellées », a-t-il précisé.

Selon le procureur, les investigations ont permis de faire progresser l’enquête, conduisant à la transmission du dossier au parquet et à l’ouverture d’une nouvelle phase judiciaire. « Après les premières investigations, le dossier a été transmis au parquet, qui a ouvert une information judiciaire. Le juge d’instruction du tribunal de première instance a été saisi et a procédé à l’inculpation des trois individus, ordonnant leur placement en détention provisoire. Ils ont déjà constitué des avocats et devraient être entendus aujourd’hui sur le fond », a-t-il ajouté.