Dans un message publié sur son compte X(anciennement Twitter) , le président américain Donald Trump a annoncé avoir réussi à convaincre son homologue russe, Vladimir Poutine, de travailler à un cessez-le-feu.

« Je viens de terminer mon appel de deux heures avec le président Vladimir Poutine de Russie. Je pense que cela s’est très bien passé. La Russie et l’Ukraine vont immédiatement entamer des négociations en vue d’un cessez-le-feu et, plus important encore, d’une fin de la guerre », a-t-il déclaré.

Selon Donald Trump, les conditions de cet accord seront négociées directement entre les deux parties, « car elles seules connaissent les détails de la négociation que personne d’autre ne pourrait connaître. Le ton et l’esprit de la conversation étaient excellents. Si cela n’avait pas été le cas, je le dirais maintenant plutôt que plus tard », a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que la Russie souhaite établir un commerce à grande échelle avec les États-Unis une fois ce « bain de sang » catastrophique terminé, et qu’il partage cette vision. « Il y a une immense opportunité pour la Russie de créer une quantité massive d’emplois et de richesses. Son potentiel est illimité. De même, l’Ukraine pourrait bénéficier grandement du commerce dans le cadre de la reconstruction de son pays », a-t-il précisé.

Les négociations entre la Russie et l’Ukraine débuteront immédiatement, a annoncé Trump. Il a également informé plusieurs leaders internationaux, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le président Emmanuel Macron, la Première ministre Giorgia Meloni, le chancelier Friedrich Merz et le président Alexander Stubb, lors d’un appel qui a suivi son entretien avec Vladimir Poutine.

Le Vatican, représenté par le pape, a exprimé son intérêt pour accueillir les négociations. « Que le processus commence ! », a conclu Donald Trump.