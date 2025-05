Lors du forum sur l’avenir de la presse en Guinée, qui s’est ouvert ce lundi 19 mai 2025 à Conakry, le président du Conseil national de la transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a exprimé son engagement en faveur d’une presse forte, solide et capable de relever les défis actuels en Guinée.

Dans son discours, Dr Kourouma a salué la pertinence des thématiques qui seront abordées tout au long de ce forum. “Je me réjouis que ce forum aborde, entre autres, des questions centrales telles que l’autorégulation, la régulation des périodes électorales, le dialogue entre les médias et les forces de défense et de sécurité, ainsi que les défis liés à la formation des journalistes et à la convention collective…”, a-t-il déclaré.

Réaffirmant l’engagement de son institution à soutenir les réformes dans le secteur des médias, le président du CNT a insisté sur l’importance d’une collaboration étroite avec les médias dans le processus de vulgarisation de la nouvelle Constitution.

“Je voudrais ici réaffirmer l’engagement de notre institution à soutenir toute dynamique de réforme juridique pertinente qui nous sera soumise par votre organisation. Nous sommes également engagés, dans le cadre de la vulgarisation de la Constitution, à travailler avec les médias afin qu’un débat inclusif, apprécié et pédagogique soit mené dans toutes les régions, toutes les préfectures et dans les missions diplomatiques de la Guinée à l’étranger”, a-t-il précisé.

Évoquant sa vision pour l’avenir du paysage médiatique guinéen, Dr Dansa Kourouma a plaidé pour une presse qui reflète l’identité du pays. “L’avenir de la presse guinéenne doit s’inscrire dans une synthèse harmonieuse entre notre passé glorieux, notre génie contemporain et les influences positives venues d’ailleurs. Il ne s’agit pas de copier un modèle, mais d’en construire un à notre image. Une presse ancrée dans nos réalités, respectueuse de la diversité, mais fidèle aux principes de liberté, de responsabilité et de service public”, a-t-il souligné.

Enfin, il a rappelé le rôle central que la presse doit jouer dans la construction d’une Guinée démocratique et stable. “Nous vivons une période transitoire qui pose les bases de la Guinée de demain. Une Guinée avec des institutions fortes, crédibles et stables. Une Guinée où la presse n’est pas à la marge de la société, mais en son cœur. Une Guinée où les journalistes, soucieux de l’harmonie sociale, diffusent des informations vérifiées et crédibles. Un monde où ils sont des bâtisseurs d’opinions saines, des gardiens de la démocratie, des sentinelles de la quiétude sociale”, a-t-il conclu.