L’ancien ministre de la Coopération internationale sous Alpha Condé était l’invité de l’AG Lafidi Fouttii, ce dimanche 19 mai 2023, à Conakry. Amadou Thierno Diallo s’est exprimé sur plusieurs sujets et a évoqué ouvertement son regret d’avoir quitté sa fonction à la Banque islamique de développement.

“Mon seul regret est d’avoir accepté de venir sans avoir demandé à être ministre. J’ai été nommé par le président pour aider le pays, donc j’ai abandonné le travail que je faisais là-bas et je suis venu. J’avais des ambitions pour le pays, il y avait beaucoup de choses que je voulais faire et que j’étais capable de faire. Malheureusement, cela s’est arrêté brusquement le 5 septembre 2021. Donc, c’est toute cette ambition que j’avais pour mon pays que je n’ai pas pu concrétiser que je regrette parce que la population, vous tous, auriez pu me juger là-dessus”.

Et d’ajouter : “À titre personnel, depuis le 5 septembre 2021, je ne suis pas payé. J’ai abandonné un salaire trente fois supérieur à ce que je gagnais, je suis venu ici et depuis le 5 septembre, cela s’est arrêté. Mais, je ne regrette pas cela parce que quand je venais, je connaissais le risque que je prenais, je savais que cela pouvait s’arrêter à tout moment et je ne me faisais pas de souci parce que c’était pour mon pays.

Je n’étais pas venu pour soutenir un individu, j’étais venu pour aider mon pays. C’était un sacrifice qu’il fallait faire, pour la simple raison que je suis ce que je suis grâce à l’État guinéen. (…) Donc, si j’ai eu la possibilité d’aller travailler dans toutes ces institutions et de faire de belles choses non seulement pour mon pays, mais aussi pour les autres pays, comme au Mali où j’étais le représentant de la BAD, j’ai été décoré. Je suis officier de l’ordre du mérite au Mali pour avoir contribué au développement socio-économique du Mali”, a déclaré l’ancien ministre.