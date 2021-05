Cette session du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), a connu d’intenses travaux en inter-commission, durant laquelle, les conseillers ont longuement travaillé sur des sujets d’actualité portant notamment sur les préoccupations des populations. Ouverte le 16 mars dernier, elle a été clôturée ce jeudi 20 mai 2021.

La cérémonie de clôture a été présidée par le vice-président de l’institution, en lieu et place de Hadja Rabiatou Sérah Diallo. Amadou Diallo, a rappelé les travaux abordés dans les différentes commissions.

Il a précisé que pour «la commission en charge de la promotion des activités rurales et de l’environnement, le thème d’auto-saisine était : l’état des lieux du secteur agricole en Guinée ; pour la commission en charge des infrastructures, de la décentralisation, du développement local et de l’aménagement : la problématique de transport maritime au regard des enjeux de développement durable en Guinée ; le thème de la commission chargée de l’emploi, des affaires sociales et culturelles a été l’impact du dérèglement climatique dans notre pays ; en fin pour la commission chargée de l’économie et conjoncture, bonne gouvernance et intégration régionale, le thème d’auto-saisine a porté sur le financement de l’économie guinéenne.»

Publicité

«Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces thèmes, dans l’ensemble, ont été traités avec beaucoup de rigueur et d’efficacité par les conseillères et conseillers. Ceci est de même pour tous les rapports qui en découlent», poursuit le vice-président du CESEC.

Sur le plan international, d’après Amadou Diallo, le conseil économique, social, environnemental et culturel a, durant la période d’inter-session, poursuivi ses collaborations d’échanges et de concertations avec les institutions internationales partenaires.

Le ministre d’Etat, à la présidence de la République, en charge des relations avec les institutions républicaines qui a pris part à cette cérémonie, a salué la réussite des activités.

«Cette session comme toutes les autres tenues au cour de ces cinq dernières années de votre mandature, a été couronnée de succès. Cela par la qualité de vos analyses, le choix judicieux des thèmes et surtout la pertinence de vos recommandations, tel que monsieur le président de la République, l’Assemblée nationale et tout le peuple de Guinée attendaient de votre institution. Il en est de même de l’engagement patriotique et le dévouement individuel de chacun de vous dans l’accomplissement de votre mission», a martelé Mamadou Lamine Fofana.