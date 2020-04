Le président du Conseil national des organisations de la société civile (CNOSG) a réagi à la rentrée parlementaire prévue demain mardi, et la journée ville morte appelée par les responsables du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) le même jour.

Pour Dansa Kourouma, le gouvernement et l’opposition devraient sursoir à toute activité politique pour se consacrer à la lutte contre le Covid-19.

Joint au téléphone par notre rédaction, l’activiste de la société civile estime que seule l’unité d’action peut nous épargner des dégâts que la maladie Coronavirus est en train de causer.

« Notre pays n’est pas suffisamment préparé sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sanitaire pour faire face à cette pandémie. C’est notre unité d’action qui pourra nous sauver de cette maladie», indique le patron du CNOSCG

Que ça soit la rentrée parlementaire, que ça soit la menace de l’opposition, tout ceci doit s’arrêter aujourd’hui, préconise Dansa Kourouma.

« On ne peut pas demander au gouvernement de sursoir au conseil interministériel et de le faire par téléconférence, et on réunit au même moment plus de 114 personnes. Je crois que c’est une mesure qui mérite tout simplement d’être revue. Je ne mets pas en cause la tenue d’une session d’une rentrée parlementaire, si l’Assemblée a été validée par la Cour constitutionnelle, elle doit être installée mais pas dans des circonstances actuelles. Nous sommes dans une urgence sanitaire, que les mêmes mesures s’appliquent à tous. Si l’Assemblée peut communier par vidéoconférence ils n’ont qu’à le faire, pour éviter le regroupement de personnes quel que soit le motif évoqué pour faire face à la menace ce. »