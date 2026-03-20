La Confédération des États du Sahel (AES) a vivement réagi à la résolution adoptée le 12 mars 2026 par le Parlement européen, qui qualifie de « détention arbitraire » la situation de l’ancien président nigérien Mohamed Bazoum et exige sa libération immédiate.

Dans un communiqué, l’organisation sous-régionale condamne fermement ce qu’elle décrit comme « une ingérence grave » dans les affaires intérieures du Niger. Elle reproche notamment à l’institution européenne, « sous le couvert d’une prétendue humanité », d’avoir « choisi la sélectivité, tant inopportune que malveillante, en passant sous un silence assourdissant les violations réelles, flagrantes, illégitimes, répétées et continues du droit international commises, y compris l’enlèvement d’un Chef d’État [le président vénézuélien, Nicolas Maduro, Ndlr] et l’assassinat d’un leader religieux et spirituel [le Guide suprême iranien Ayatollah Khamenei, Ndlr]».

L’AES juge également « regrettable et surprenant » qu’au sein de l’Union européenne, « un groupuscule d’acteurs connus, animés d’un paternalisme rétrograde, nostalgiques d’un passé colonial révolu et guidés par la préservation d’intérêts économiques et géostratégiques inavoués, aient réussi à fédérer à leur cause perdue une majorité de députés, dont la plupart sont certainement de bonne foi, tout comme les populations européennes qu’ils sont supposés représenter ».

La Confédération rappelle n’avoir « ni d’injonctions, ni de leçons de gouvernance à recevoir, particulièrement d’acteurs qui, plutôt que de se faire les relais, voire la source de fausses informations, gagneraient à recentrer leurs efforts sur la gestion de leurs propres crises sociétales».