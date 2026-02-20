À l’occasion du 39e sommet de l’Union africaine, tenu les 14 et 15 février au siège de l’organisation à Addis-Abeba, la Guinée a été désignée pour abriter le Centre africain de développement minier. Cette décision a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique guinéenne.

Parmi elles, celle de Mohamed Nabé, président de l’Alliance pour le Renouveau et le Progrès (ARP). Candidat malheureux à l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, il a salué la diplomatie guinéenne et félicité le président Mamadi Doumbouya. « C’est le lieu quand même de féliciter la diplomatie guinéenne et de féliciter aussi le chef de l’État parce que son discours a été un discours poignant et plein de sens, qui a été très salué par ses pairs. J’étais là, j’étais à ce sommet africain », a déclaré le leader de l’ARP, qui évoque également un repositionnement stratégique du pays sur la scène internationale. « Et je pense que la Guinée a quand même fait son grand retour dans le Conseil des Nations. »

Selon lui, la décision de confier à la Guinée le siège du Centre africain de développement minier constitue le fait marquant de ce sommet, symbole d’une reconnaissance diplomatique et d’un positionnement stratégique renforcé pour le pays. « C’est une très grande fierté en tant que Guinéens de voir que notre pays puisse gagner la bataille diplomatique d’abriter le centre africain de développement minier dans notre pays », s’est-il réjoui.

Pour Mohamed Nabé, cette avancée diplomatique envoie un signal positif quant à l’image et à l’influence de la Guinée, parallèlement aux efforts engagés sur le plan interne pour relancer le dialogue politique avec le gouvernement.