La question salariale des fonctionnaires a été au centre de la réunion du bureau confédéral de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG), tenue ce jeudi 19 février 2026 à la Bourse du travail. Présentée comme la principale centrale syndicale du pays, l’organisation entend interpeller les autorités sur le niveau de rémunération des agents de la fonction publique.

À l’issue des travaux, Abdoulaye Barry, secrétaire chargé des négociations et des conflits et président de la commission de négociations du mouvement syndical guinéen, a souligné la nécessité de relancer le dialogue social autour des salaires.

« Les fonctionnaires aussi, il faut en parler. Depuis 2023, on n’a pas négocié. Nous allons bientôt se battre et discuter de ce point pour qu’aussi, nous allons échanger avec nos camarades du mouvement syndical guinéen pour l’éventuel dépôt d’une plateforme revendicative. Parce que ça fait très longtemps quand même, depuis qu’on a fini les 35 %, les fonctionnaires de la République de Guinée n’ont pas d’augmentation sur leurs salaires indiciaires. »

Au-delà des questions de rémunération, les responsables syndicaux ont examiné plusieurs dossiers sectoriels jugés prioritaires, notamment les statuts particuliers dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des mines.

« Et encore, il y a la Fédération de la Santé de la CNTG qui travaille avec le gouvernement pour le statut particulier. Cette question aussi a été bien débattue. Il y a la Fédération de l’Éducation qui travaille avec le SNE pour aujourd’hui pouvoir finaliser le statut particulier de l’éducation. Il y a encore la Fédération des mines qui travaille pour l’application du statut particulier de la Fédération des mines. Donc, c’est les points sur lesquels nous sommes en train de débattre. »

La CNTG entend inscrire l’ensemble de ces revendications parmi ses priorités en vue des prochaines négociations avec les autorités, notamment à travers l’éventuel dépôt d’une plateforme revendicative commune au mouvement syndical.