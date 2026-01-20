Le sort du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président de la transition burkinabè, se précise. Après des informations faisant état de son interpellation, le gouvernement togolais a officiellement confirmé son extradition vers le Burkina Faso.

Dans un communiqué publié ce mardi 20 janvier 2026, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, a indiqué que les autorités togolaises compétentes ont reçu, le 12 janvier dernier, une demande d’extradition émanant des autorités judiciaires burkinabè, visant M. Damiba. « Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête susdite, y ont donné telles suites que de droit », précise le communiqué, qui rappelle que l’ex-président de la transition était visé par un mandat d’arrêt.

« Conformément à la procédure en matière d’extradition au Togo, Monsieur DAMIBA Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026, en exécution du mandat d’arrêt qui faisait corps avec la demande d’extradition reçue, puis écroué », ajoute le document, précisant que la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Lomé a été saisie du dossier.

« Après cet avis favorable de la chambre d’instruction, Monsieur Damiba Paul-Henri Sandaogo a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso, le 17 janvier 2026 ».

Pour rappel, Paul-Henri Sandaogo Damiba est poursuivi pour détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux.

Il avait pris le pouvoir en janvier 2022, à la suite d’un putsch contre le président Roch Marc Kaboré, avant d’être renversé neuf mois plus tard par le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président de la transition.