Après sa victoire éclatante face à la démocrate Kamala Harris lors de la présidentielle de novembre 2024, Donald Trump a prêté serment, ce 20 janvier 2025, en tant que 47e président des Etats-unis.

Dans son discours d’investiture, le nouveau locataire de la Maison blanche s’est engagé à rédonner à l’Amérique sa grandeur. “À partir d’aujourd’hui, notre pays va fleurir et être respecté à nouveau partout dans le monde. Nous ferons l’envie de chaque nation et nous ne nous permettrons pas d’être dupés comme auparavant. À chaque jour de mon gouvernement, je vais très simplement mettre l’Amérique d’abord au premier plan. Notre souveraineté sera reprise, retrouvée, notre sécurité sera rétablie”, a-t-il déclaré.

Evoquant tacitement ses ennuis judiciaires, Donald Trump a promis de mettre fin à l’instrumentalisation de la justice. “Les balances de la justice retrouveront le juste milieu. Nous allons mettre fin à l’instrumentalisation du ministère de la Justice. Et notre toute première priorité, ce sera d’en arriver à une nation qui est fière, prospère et libre. L’Amérique va bientôt être plus grande, plus forte et beaucoup plus exceptionnelle qu’auparavant”.

Un retour empreint de confiance

“Je reviens à la présidence avec confiance et optimisme que nous sommes au début d’une nouvelle ère emballante de succès. Le pouvoir du changement est en train de se dérouler dans le pays. Il y a une marée de changements. Il y a vraiment ce nouveau soleil qui pointe. Et nous avons l’occasion de saisir cette occasion, comme jamais auparavant. Mais il faut avant tout être honnête face aux défis qu’il faut relever. Ils sont nombreux, mais ils seront éliminés par cet élan. Nous avons le vent dans les voiles en Amérique. En nous rassemblant aujourd’hui, nous avons une crise de confiance. Depuis des années, un établissement corrompu et gauchisant a extrait la richesse de nos concitoyens, tandis que les piliers de notre civilisation s’effritaient….”, a indiqué Donald Trump.