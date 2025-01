Les plaidoiries et réquisitions dans l’affaire Kassory Fofana se sont tenues ce lundi 20 janvier 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Le procureur spécial Aly Touré a requis une peine de 5 ans d’emprisonnement, assortie d’une amende de 5 milliards GNF, ainsi que la saisie des biens de l’ancien Premier ministre.

Au sortir de l’audience, l’avocat de l’ancien Premier ministre a dénoncé le traitement infligé à son client. “On ne croit pas à la Crief. C’est une justice au service des hommes du coup d’Etat. C’est pourquoi, on ne va pas perdre notre temps quand les dés sont pipés d’avance”, a dénoncé Me Sidiki Bérété.

En ce qui concerne les 5 ans requis contre Kassory Fofana, il a déclaré : “le ridicule ne tue pas. Vous avez écouté comment l’Etat titubait pour pouvoir justifier les 15 milliards GNF. Je signale que c’est le dossier de la procédure en instruction. Pendant la passation pour que la MAMRI soit à la disposition de la présidence, il y avait 12 milliards à la Banque centrale c’est vérifiable. Et les 3 milliards qui ont été envoyés à l’ANIES c’était par appel d’offres. L’actuel ministre de l’Energie avait une société qui avait bénéficié du marché”, a souligné l’avocat, dénonçant la procédure judiciaire contre Kassory Fofana.

“C’est purement politique, Kassory ne mérite pas ça. (…) C’est grave pour le peuple de Guinée, nulle n’est à l’abri désormais. C’est de l’injustice. Cela fait trois ans qu’il est en détention préventive pour un fonds dont il n’avait même pas la gestion. (…) C’est grave, c’est méchant et c’est même inhumain surtout qu’il est malade et ne peut même pas se tenir débout. En tout cas, Kassory ne se reproche rien. (…) C’est pourquoi, on a refusé de participer à une simple parodie de justice. pour satisfaire les hommes du coup d’Etat après nous gracier afin de nous discréditer politiquement”, a martelé l’avocat..