Les autorités burkinabè ont libéré l’avion militaire nigérian de type C-130 ainsi que ses 11 membres d’équipage, contraint d’atterrir à Bobo-Dioulasso, le 8 décembre 2025, après une violation de l’espace aérien du Burkina Faso.

Cette issue fait suite à une démarche diplomatique menée par une délégation nigériane conduite par le ministère des Affaires étrangères, reçue par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. La médiation a permis d’apaiser les tensions nées de l’incident.

Dans un message publié sur sa page officielle, le ministère nigérian des Affaires étrangères a confirmé la libération : “L’avion militaire nigérian C-130 et 11 membres d’équipage détenus à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso ont été libérés. C’était après une rencontre réussie entre le ministre des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar en tant qu’envoyé spécial du président Bola Ahmed Tinubu avec le dirigeant du Burkina Faso le mercredi 17 décembre 2025”.

Survenu le 8 décembre dernier, l’incident avait failli dégénérer en crise diplomatique entre Abuja et Ouagadougou, avec des répercussions potentielles au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Dans un communiqué, l’organisation avait dénoncé “un acte inamical” et condamné “avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres”.