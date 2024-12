Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, à travers la direction FODA et le FONDEL, a organisé une table ronde entre les institutions financières et les agripreneurs, ce jeudi 19 décembre 2024, dans le cadre des recommandations des États Généraux de l’Agriculture et de l’Élevage. Cette rencontre s’inscrit également dans la vision Simandou 2040 qui ambitionne de faire de l’agriculture un levier stratégique pour un développement durable et inclusif en Guinée.

Cette table ronde, ponctuée de panels, a réuni environ 300 participants, dont des représentants d’institutions financières, des agripreneurs, des experts du secteur et des autorités publiques. L’objectif principal de cet événement était d’établir un dialogue structuré entre les acteurs financiers et les agripreneurs, afin d’identifier des solutions concrètes pour améliorer l’accès au financement et soutenir le développement du secteur agricole.

Le premier panel, intitulé « Opportunités de financement et d’investissement le long du corridor du projet Simandou pour les agripreneurs », a été animé par plusieurs ministres, dont celui de l’Agriculture et de l’Élevage, Félix Lamah. Ce dernier a souligné l’importance de l’agriculture dans la vision du pays, en particulier dans le cadre du programme Simandou 2040.

«L’agriculture est le socle de notre développement. Je crois plus au développement de notre pays à travers l’agriculture que par les mines. Si on vous dit que les mines suffisent pour garantir la durabilité du programme Simandou 2040, ce serait mentir. L’agriculture doit en être le soubassement », a déclaré le ministre de la Coopération, Ismael Nabé.

Le second panel, axé sur les «mécanismes d’accès aux financements pour les agripreneurs», a permis aux institutions financières de réaffirmer leur engagement à soutenir le secteur agricole. Le directeur général du fonds de développement agricole (FODA), Alpha Oumar Foly Diallo, a précisé les objectifs de la table ronde. « Il s’agit de favoriser le dialogue entre institutions financières et agripreneurs pour mieux comprendre les défis et identifier des solutions adaptées pour faciliter l’accès au crédit. Nous voulons aussi encourager l’engagement des institutions financières pour des initiatives ciblées, spécifiquement conçues pour le secteur agropastoral.»

Le ministre Félix Lamah a insisté sur les défis majeurs rencontrés par les agripreneurs, notamment l’accès au financement. «L’agriculture emploie une grande partie de notre population, mais l’accès aux financements reste l’un des plus grands défis. Cette table ronde est l’occasion de réfléchir à des solutions concrètes pour améliorer cet accès et soutenir les agripreneurs », a-t-il souligné.

Karamo Kaba, Gouverneur de la Banque Centrale, a également pris la parole pour rappeler l’importance du financement agricole dans la croissance économique du pays. « Le secteur agricole représente 25 % du PIB et emploie 70 % de la population active, mais les financements bancaires dans ce secteur ne représentent que 2 % du total des crédits bancaires », a-t-il déploré.

Il a également mis en lumière les réformes entreprises par la BCRG, notamment la mise en place d’un Système d’Information de Crédit (SIC) pour améliorer l’accès au crédit en réduisant les risques liés au financement.

Au terme des discussions, les agripreneurs ont formulé plusieurs recommandations visant à améliorer l’accès aux financements agricoles en Guinée. Parmi celles-ci : la création d’une feuille de route avec des solutions concrètes, l’adaptation des produits financiers des banques aux besoins spécifiques des agripreneurs, ainsi que la mise en place de programmes de formation et d’assistance technique pour mieux accompagner les agripreneurs dans leurs démarches de financement.

L’événement a été clôturé par un plaidoyer des agripreneurs, appelant à la création de produits bancaires spécifiquement adaptés aux réalités du secteur agricole guinéen. Ce plaidoyer marque une étape importante dans l’établissement d’une collaboration plus étroite entre le secteur financier et les agripreneurs. Le programme Simandou 2040 pourrait ainsi constituer un levier essentiel pour renforcer l’agriculture comme moteur du développement durable et inclusif de la Guinée.