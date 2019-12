Journée Internationale des Migrants: Alfred Georges Ki-ZERBO demande l’investissement dans le capital humain

À l’occasion de la célébration de la 19 ème édition de la journée internationale des migrants, les autorités guinéennes et ses partenaires au développement ont réaffirmé leur volonté de créer des conditions les meilleures pour favoriser l’emploi jeunes dans le pays, leur réintégration et surtout lutté contre la migration irrégulière. A l’occasion de cette cérémonie, des recommandations sont faites pour plus d’engagement en faveur des jeunes.

La guinée a accueilli plus de 15 mille migrants retournés de 2017 à 2019. A l’occasion de la célébration de la 19ème édition de la journée internationale des migrants, des jeunes migrants retournés ont présenté un film sur la migration irrégulière et ses innombrables conséquences désastreuses. Pour immortaliser son aventure ambigüe vers l’Europe, Bailo BAH, migrant retourné et ses collègues réalisent un film intitulé ‘’l’Immigrant’’. Après avoir suivi ce film de l’immigrant réalisé par un migrant retourné, Pr Georges Alfred Ki-ZERBO demande « Nous demandons beaucoup plus d’investissement dans le capital humain, encourager les jeunes à rester dans le pays, créer des entreprises et des projets, lutter contre la pauvreté, les maladies et surtout éviter les crises sociales et politiques».

Cette 19ème édition a été célébrée à la Bluezone de Kaloum, les autorités du pays et ses partenaires au développement, comme le programme du Système des Nations-Unies en Guinée, l’organisation internationale pour les migrations se sont relayés à la tribune pour plaider en faveur de l’inclusion et plus d’investissement dans le capital humain en faveur des jeunes migrants retournés, notamment. La représentante de l’Organisation Internationale pour les Migrations, Néné Fatou DIALLO N’DIAYE s’est engagé au nom de l’institution qu’elle représente en faveur des migrants retournés «Nous allons travailler avec les autres institutions pour mobiliser plus de fonds pour les jeunes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat, c’est un problème sociétale».

Avec l’appui et l’implication des partenaires au développement, de nombreux projets sont en train d’être réalisés. Invite est faite aux jeunes migrants retournés de se lancer dans l’entrepreneuriat à travers des métiers génératrices des revenus. Une manière de promouvoir le développement socioéconomique à la base en luttant contre l’aventure périlleuse dans la mer ou dans le désert.