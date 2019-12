Convention du Rpg Arc-en-ciel: « les résultats qui sortiront ici seront différents de ceux de l’intérieur », avertit Alpha Condé

Le président de la République a présidé l’ouverture de la convention nationale du Rpg Arc-en-ciel ce jeudi 19 décembre 2019. Avec un ton ferme, Alpha Condé a lancé les défis aux responsables du parti qui ont entamé des « deals » pour les députations dans certaines villes à l’intérieur.

Les candidatures pour les prochaines élections législatives seront les principaux sujets débattus du 19 au 20 décembre au cours de cette convention au siège du parti.

A l’ouverture des travaux alpha Condé a dévoilé les « magouilles » qui sont en train d’être orchestrées par certains responsables du parti à Siguiri, Kankan et dans certaines ville du pays.

A plusieurs reprises, Alpha Condé a insisté sur le fait que des membres du bureau politique font usage de parenté et de copinages en vue d’usurper les places, selon lui, des jeunes.

Pourtant, à en croire Alpha Condé, « le Rpg est un parti des militants. Ce n’est pas un parti d’argent ni un parti de copinage, c’est un parti du peuple(…) », a averti le président.

Apparemment, la volonté du leader du Rpg est que la jeunes prennent les reines du parti. A l’entendre, « les jeunes sont les plus motivés et les plus proactifs sur le terrain ».

Au terme de cette convention « les résultats qui sortiront seront différents de ceux de l’intérieur « , a lancé Alpha Condé.