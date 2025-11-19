Alors que le procès en appel des événements du 28 septembre 2009 peine à s’ouvrir, une délégation de la Cour pénale internationale (CPI), conduite par le procureur général adjoint Mame Mandiaye Niang, a été reçue ce mercredi 19 novembre 2025 par le Premier ministre, Chef du Gouvernement.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la République de Guinée et le Bureau du Procureur de la CPI. « Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat qui permet un suivi régulier de l’avancée du procès relatif aux événements du 28 septembre 2009 », a rappelé le ministre de la Justice, Yaya Kaïraba Kaba.

De son côté, le procureur général adjoint a insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux de la deuxième phase du dossier, en particulier devant la juridiction d’appel. « La CPI veut s’assurer de la continuité du procès complémentaire et de l’instance d’appel des événements du 28 septembre 2009, afin que les victimes obtiennent justice », a déclaré M. Niang. Il ajoute que cette rencontre a permis de « réaffirmer l’engagement des autorités guinéennes et de la CPI à accompagner la deuxième phase du procès, en garantissant son déroulement complet et transparent ».

Ce renouvellement d’engagement intervient plusieurs mois après les condamnations prononcées en première instance — un calendrier qui suscite des interrogations, notamment parce que l’un des principaux accusés, l’ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara, a bénéficié d’une grâce présidentielle alors même que la procédure d’appel n’a pas encore été examinée.

Le Premier ministre Bah Oury a néanmoins assuré que le gouvernement continuera à soutenir le processus judiciaire. Il estime que cette collaboration contribue à « renforcer la crédibilité de la justice guinéenne et la confiance de la communauté internationale », promettant que toutes les dispositions seront prises pour « garantir la continuité et la bonne conduite des procédures, dans le respect des normes ».

Alors que les victimes attendent la suite du procès, cette visite ravive les attentes autour d’un processus judiciaire que beaucoup espèrent complet, équitable et apaisé.