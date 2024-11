Le consultant sportif Thierno Saidou Diakité a livré son analyse du match crucial opposant la Guinée à la Tanzanie, ce mardi, 19 novembre 2024, dans le cadre de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025. Pour lui, le Syli national n’a pas droit à l’erreur lors de cette rencontre.

Après sa victoire 1-0 face à la RD Congo le week-end dernier, l’équipe guinéenne doit impérativement obtenir un résultat positif à Dar Es Salam pour sécuriser sa qualification.

Selon le spécialiste, l’enjeu principal de cette rencontre réside dans la qualification, qui nécessite au minimum un match nul ou une large victoire.

“Nous avons 9 points, la Tanzanie en a 7. Avec 9 plus 1, cela fait 10, et on passe. Avec 9 plus 3, cela fait 12, et on passe également. Donc, la défaite est interdite pour le Syli national. Je souhaite que la qualification se concrétise demain à 13h”, a déclaré Thierno Saidou Diakité. Il a également critiqué le choix de l’horaire du match, imposé par la Confédération africaine de football (CAF).

Depuis son arrivée à la tête du Syli national, l’entraîneur Michel Dussuyer a enchaîné des performances convaincantes, maîtrisant mieux son effectif que son prédécesseur, Kaba Diawara.

Thierno Saidou Diakité encourage le technicien français à maintenir ce cap en gardant une approche cohérente et positive lors des prochains matchs du Syli.