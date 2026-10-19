Guinée : le Forum WCAF V s’ouvre ce mardi à Conakry, plus de 1 500 participants attendus

Conakry s’apprête à accueillir, les 20 et 21 octobre 2026, la cinquième édition du UK-West and Central Francophone Africa Trade and Investment Forum (WCAF V). Placée sous le thème « De la coopération à la transformation, pour bâtir l’avenir du développement en Afrique », cette rencontre entend donner un nouvel élan aux relations économiques entre le Royaume-Uni et les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Plus de 1 500 participants, venus de plus de 16 pays, sont attendus dans la capitale guinéenne. Des représentants des gouvernements, des institutions financières, des entreprises et des milieux entrepreneuriaux doivent prendre part aux échanges, avec un objectif commun : explorer les possibilités d’investissement et favoriser de nouveaux partenariats économiques.

Au programme, des sessions plénières, des rencontres entre entreprises (B2B) et entre entreprises et institutions publiques (B2G), mais aussi des Deal Rooms. Ces espaces permettront de présenter des projets à la recherche de financements et de mettre en relation leurs porteurs avec des investisseurs potentiels.

Pendant deux jours, Conakry sera ainsi un point de rencontre entre décideurs publics, investisseurs et acteurs économiques. L’enjeu est de transformer les échanges en partenariats concrets et de faire émerger de nouvelles opportunités pour soutenir le développement des pays concernés.