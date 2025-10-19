Un incendie d’origine inconnue s’est déclaré dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025, au quartier Sonfonia Centre Mosquée, à Conakry. Les flammes ont ravagé entièrement le contenu d’une boutique d’alimentation.

Zakariaou Diallo, propriétaire du commerce, a tout perdu dans le sinistre. Il raconte comment il a échappé de justesse à la mort. « Le feu s’est déclaré aux environs de 3 heures du matin, au niveau du plafond. J’ai été sauvé grâce à des conducteurs de taxi-moto qui ont forcé la grille de la fenêtre pour me faire sortir », témoigne-t-il.

« J’ai tout perdu dans cette boutique : marchandises et matériel, pour une valeur estimée à plus de 35 millions de francs guinéens. C’était mon seul moyen de subsistance. Je demande de l’aide », ajoute-t-il, visiblement ému.

Les causes de l’incendie ne sont pas encore déterminées, mais une enquête devrait être ouverte pour en identifier l’origine.