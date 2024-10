L’artiste guinéen Saifond a dévoilé, ce vendredi 18 octobre 2024, son tout nouveau clip intitulé “Taa Woullou (Ne pleure pas)” tiré de son deuxième album. Une œuvre poignante qui illustre les douleurs et les sacrifices imposés par la pauvreté.

À travers ce titre, l’artiste peint un tableau réaliste des familles confrontées aux dettes, à l’incapacité de payer leur loyer et à l’incertitude face à l’avenir. La chanson est aussi une véritable lettre d’amour adressée à son épouse, pleine de promesses et d’espoir malgré les circonstances tragiques.

Dans les paroles, le personnage explique à son amour que partir n’a jamais été son choix, mais une nécessité imposée par la précarité qui les opprime. « Mon amour, ne pleure pas, je t’enverrai des présents », répète-t-il, exprimant à la fois son désespoir de devoir s’éloigner et sa volonté de prendre soin de sa famille à distance.

Le refrain « Ahhh, la pauvreté est trop dure ! » résonne comme un cri de détresse, témoignant des souffrances que la misère impose.

A travers ce clip visualisé à plus de 400 000 en moins de 24 heures, l’artiste met également en lumière la résilience et la patience nécessaire pour surmonter ces épreuves. Il implore son amour de ne pas céder aux provocations, de ne pas se laisser emporter par la colère ou les conflits en son absence. « Le pauvre voit et entend tout », dit-il, une vérité universelle qui illustre les multiples formes d’injustice auxquelles ceux qui n’ont rien sont confrontés.

Ce clip, chargé d’émotions, reflète une réalité douloureuse que beaucoup vivent encore aujourd’hui. Taa Woullou n’est pas seulement une chanson sur la pauvreté, c’est aussi un hommage à l’amour, à la persévérance et à l’espoir face aux difficultés de la vie.

Avec cette œuvre, Saifond confirme son talent pour capturer des fragments de vie et toucher les cœurs à travers des paroles authentiques et une mélodie captivante.