Après les réquisitions du parquet spécial en début de semaine dans l’affaire de détournement présumé de 15 milliards GNF destinés à la construction du siège de l’Assemblée nationale, et dont est accusé l’ancien président Amadou Damaro Camara, c’était au tour des avocats de la défense de présenter leur plaidoirie, le vendredi 18 octobre 2024.

Après avoir réfuté les accusations de “détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, prise illégale d’intérêts, corruption et complicité”, la défense a réitéré l’innocence de Damaro Camara et sollicité la CRIEF (Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières) de le renvoyer de toutes les charges, estimant que les “délits ne sont pas constitués”.

Invité à prononcer ses derniers mots devant la Cour, l’ancien président de l’Assemblée nationale a nié les accusations de défiance à la justice qui lui ont été reprochées au cours du procès. “Mon sentiment, pour être sincère, c’est qu’on veut absolument obtenir une condamnation d’Amadou Damaro Camara. Vous avez vu dans les plaidoiries et pendant les débats, on me dit que je défie la justice, que j’ai modifié la Constitution, que j’ai financé le 3e mandat. On me fait un procès politique de la part du représentant de l’État. Ce n’est pas normal… Est-ce qu’on est ici pour cela ? Est-ce qu’on est là parce que Damaro a défié la justice dans le passé ? Je n’ai jamais défié la justice. J’ai eu des problèmes avec un ministre qui ne respectait pas les normes. Je me suis opposé à sa façon de faire quand j’étais au pouvoir”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il subit “la justice des vainqueurs”.

En détention depuis près de 3 ans à la Maison centrale de Conakry, Amadou Damaro Camara, ancien président de l’Assemblée nationale, risque 4 ans de prison, selon les réquisitions du parquet spécial. Michel Kamano, coaccusé dans cette affaire, fait face à une réquisition de 5 ans de prison. En revanche, le ministère public a demandé l’acquittement de Zenab Camara et Cheng Jiin Sueg, alias Kim.

Le verdict est attendu le 2 décembre 2024.