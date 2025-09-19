En prélude au référendum constitutionnel prévu ce dimanche 21 septembre 2025, les autorités guinéennes ont annoncé le déploiement d’un important dispositif sécuritaire sur l’ensemble du territoire national. Au total près de 45 000 agents, plus de 1 000 engins blindés et légers, ainsi que des hélicoptères de combat et des embarcations rapides seront mobilisés pour sécuriser le scrutin.

L’annonce a été faite ce vendredi 19 septembre par le Général Balla Samoura, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice guinéenne.

” Pour le vote référendaire du 21 septembre, ça sera à peu près 45 000 hommes de force de défense et sécurité qui vont être déployés sur le terrain, et mille et quelques engins blindés et légers, avec aussi des hélicoptères de combat, avec des embarcations rapides pour la façade maritime “, a-t-il déclaré à l’occasion de l’inauguration du Poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure.

Le général Samoura a également précisé que l’ensemble du dispositif est déjà prêt. “À date, tous les moyens sont mobilisés par ce dispositif.”

Ce renforcement sécuritaire vise à garantir un déroulement paisible et sécurisé du scrutin, dans un contexte politique marqué par des tensions entre partisans du vote et mouvement appelant au boycott.