La première session de travail du Conseil supérieur de la défense nationale, élargi à la Commission nationale de la défense et de la sécurité, s’est tenue au Palais Mohamed V, lundi 18 août 2025. À cette occasion, le général Mamadi Doumbouya a donné trois instructions majeures pour la protection de l’intégrité du territoire national.

Dans son discours, le président de la transition a demandé aux deux structures d’“opérationnaliser sans délai cet organe stratégique” : “À la suite du décret que j’ai réellement signé instituant le Conseil supérieur de défense nationale, je vous demande de procéder sans délai à l’opérationnalisation effective de cet organe hautement stratégique pour la préservation de notre sécurité nationale et de la stabilité de la République. Je tiens à rappeler que cet instrument doit immédiatement, dès à présent, devenir un cadre opérationnel et fonctionnel permettant d’anticiper, de coordonner et de répondre avec efficacité à tous les défis sécuritaires. Ce qui interpelle notre pays, la République de Guinée.”

Le général Doumbouya a ensuite insisté sur trois points essentiels : “Primo. Responsabiliser tous les acteurs concernés, y compris les structures déconcentrées et l’administration décentralisée, afin que l’action sécuritaire soit harmonisée et couvre l’ensemble du territoire national. Secondo. Veiller à ce que les dispositifs de sécurité et de prévention soient pleinement actifs. Dernier point. Mettre une priorité absolue sur la sécurisation du vote référendaire du 21 septembre 2025, qui doit se dérouler dans un climat de sérénité, confiance et de paix. Je vous exhorte de faire preuve de rigueur, de coordination et d’engagement patriotique. La réussite de cette mission conditionne la stabilité de notre nation et la crédibilité de notre processus de refondation. Je compte sur vous”, a-t-il conclu.