Dans un contexte marqué par une crise aiguë de liquidités en Guinée, la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) a tenu, ce mardi 19 août, une rencontre avec les responsables de l’Association professionnelle des Banques (APB). L’objectif était d’identifier des solutions concrètes pour une sortie rapide de crise.

Présidant la réunion, Elhadj Mohamed Lamine Conté, premier vice-gouverneur de la BCRG, a rappelé les efforts déjà consentis par l’institution, notamment la réduction des délais de commande de billets afin d’alimenter l’économie nationale. «Il a toutefois précisé que la fabrication et l’émission de billets doivent se faire dans le respect de normes strictes de sécurité et de durabilité, imposant des délais incompressibles », souligne le compte rendu de la BCRG.

Le vice-gouverneur a également reconnu que, malgré les efforts de mise en circulation, une grande partie des billets échappe encore au circuit bancaire, ce qui accentue la tension sur la disponibilité de liquidités dans le système financier.

Cette rencontre visait donc à recenser les difficultés rencontrées par les banques, à examiner les mesures déjà mises en œuvre et à dégager des pistes concertées pour garantir un meilleur approvisionnement en espèces et encourager le retour des billets dans le système bancaire.

De leur côté, les représentants de l’APB ont insisté sur la nécessité de restaurer la confiance des acteurs économiques, condition essentielle pour assurer une circulation fiduciaire durable.

Selon le compte rendu, un consensus s’est dégagé autour d’un ensemble de propositions pratiques à mettre en œuvre dans les plus brefs délais. « Les deux parties ont, en outre, convenu de profiter de cette crise comme d’une opportunité pour accélérer la bancarisation et la digitalisation des paiements, solution solide et durable pour réduire la dépendance excessive au cash », précise le document.

La BCRG et l’APB se sont ainsi engagées à conjuguer leurs efforts pour améliorer, dans les prochains jours, la disponibilité du cash au sein du système financier guinéen.