Alors que plusieurs publications sur les médias et les réseaux sociaux annonçaient une “expulsion de la délégation guinéenne dans un hôtel en Ouganda”, le Ministère des Sports a brisé le silence et dément les allégations, qu’il qualifie d’acharnement. Pour faire la lumière sur cette affaire, notre rédaction a contacté des sources présentes à Kampala : aucune expulsion n’a été signalée. Toutefois, il est important de noter que les membres de la délégation n’ont pas encore perçu leurs primes de participation à la 8ᵉ édition du Championnat d’Afrique des Nations.

Dans un communiqué adressé à la presse, la Direction de la Communication du Ministère des Sports / Coordinateur Médias CHAN 2024 précise qu’il ne s’agit que d’un acharnement, avant d’apporter des explications sur la situation : « Il est vrai que pour des raisons de non prolongement des réservations à temps, vu que le retour de la délégation était prévu entre lundi et mardi, a conduit au relogement de quelques membres dans d’autres réceptifs hôteliers de Kampala. Toutefois, il faut signaler avec fermeté qu’aucun membre de la délégation n’est sans logement et ne bénéficie pas des commodités. […] La période de la haute saison (grandes vacances) dans un pays hautement touristique comme l’Ouganda, fait que les réservations sont faites depuis des semaines par les touristes et autres visiteurs, c’est pour ces raisons diverses que d’autres membres ont été déplacés et non « sommés de sortir ».

Cette thèse est confirmée par nos informations. En effet, la compétition étant co-organisée par trois pays, les hôtels ont été réservés pour une période précise, notamment pour permettre les déplacements en cas de qualification au second tour, en Tanzanie ou au Kenya.

Des primes non payées

Placé 4ᵉ de la poule C, le Syli empochera une somme de 200.000 dollars, comme l’avait annoncé la Confédération Africaine de Football dans la répartition de la dotation financière de la compétition.

Concernant les primes de participation, aucun membre de la délégation guinéenne n’a encore reçu de montant, qu’il s’agisse des joueurs, du staff technique, des journalistes ou des supporters. Ce retard serait lié à la crise de liquidité qui sévit actuellement en Guinée.

Par ailleurs, le Comité National des Supporters de Guinée (CNSG) a démenti un article de presse faisant état d’une réclamation de primes. Il faut également noter que le Ministère des Sports n’a pas évoqué le paiement de ces primes dans son communiqué.

Un retour retardé

Éliminée depuis le vendredi, la sélection nationale locale devrait regagner la Guinée dans la nuit de ce mardi. Si le ministère n’a pas communiqué de date précise, il rassure que toutes les dispositions sont prises pour un retour rapide : « L’État à travers le Ministère des Sports rassure tous les membres de la délégation et l’opinion nationale que toutes les énergies sont mises en exergue pour assurer le retour dans les plus brefs délais, de la délégation guinéenne du CHAN 2024, qui est d’ailleurs l’une des plus fortes, en termes de personnes », peut-on lire dans le communiqué.