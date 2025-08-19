Le ministre de la Jeunesse, Cellou Baldé, a lancé ce mardi 19 août 2025, à Lambandji, l’opération d’assainissement et de curage des caniveaux.

Placée sous la coordination de l’Agence guinéenne d’exécution des travaux d’intérêt public pour l’emploi (AGETIPE) et de l’Agéroute Guinée, cette campagne prévoit la création de 400 emplois temporaires dans les communes de Ratoma et de Lambandji.

Pour cette première phase, 200 jeunes ont été mobilisés dans la commune urbaine de Lambanyi pour des travaux qui dureront cinq jours. “Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Agéroute Guinée et l’AGETIPE, financée par le Fonds d’entretien routier. Elle va permettre la création d’emplois temporaires pour nos jeunes mais également contribuer à l’assainissement, afin de permettre aux usagers de vivre dans un environnement sain”, a expliqué le ministre Cellou Baldé.

Au total, 400 jeunes seront regroupés en brigades de 100 personnes : 200 affectés à Ratoma et 200 à Lambanyi. “À travers cette activité, nous allons mobiliser 400 jeunes en brigades de 100. Il y aura 200 jeunes pour la commune de Ratoma et 200 autres pour celle de Lambanyi. Au niveau de Ratoma, il sera question d’assainir entre le marché de Taouyah et le pont de Kaporo. Pour la commune de Lambanyi, ce sera du pont de Nongo jusqu’au pont de Cobaya”, a-t-il précisé.

L’opération se déroule en deux étapes : du 19 au 23 août à Ratoma, puis du 23 au 29 août à Lambandji. “Non seulement nous créons de l’emploi temporaire pour les jeunes, mais également nous participons à l’assainissement de notre ville, car cela relève de la responsabilité de chacun de nous. Cette initiative s’inscrit en droite ligne de la vision du général Mamadi Doumbouya. C’est une responsabilité que nous assumons et devons exécuter”, a ajouté le ministre.

En conclusion, Cellou Baldé a évoqué les drames liés aux récentes inondations. “Quand vous voyez aujourd’hui les conséquences des inondations dans notre pays, il y a eu pas moins de 17 morts. Alors que si chaque citoyen se mettait à curer le caniveau devant sa porte, à assainir la ville, je crois que nous n’aurions pas connu ces inondations, encore moins ces cas de mort”, a-t-il rappelé.