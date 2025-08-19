Après un début de compétition prometteur, l’aventure de la Guinée à l’AfroBasket 2025 s’est arrêtée ce lundi 18 août en Angola. Le Syli Basket a été éliminé en match de barrage, battu de justesse par le Mali (67-70) au terme d’une rencontre âprement disputée.

La Guinée avait bien entamé le tournoi en phase de groupes, en s’imposant face au Soudan du Sud et à la Libye, avant de céder contre le pays hôte, l’Angola.

Opposée au Mali en barrage, la sélection nationale a pourtant montré du caractère. Menés 25-12 en début de partie, les Guinéens ont progressivement réduit l’écart pour prendre l’avantage au début du quatrième quart-temps. Mais malgré une avance de quatre points à un moment clé, la fatigue a fini par peser, aggravée par l’absence de Souleymane Boum Jr, meneur de jeu. Les pertes de balle se sont multipliées et les Aigles maliens ont su inverser la tendance pour s’imposer dans le money time.

Des individualités brillantes mais impuissantes

Malgré l’élimination, certains joueurs guinéens ont brillé. Alpha Diallo a livré une prestation exceptionnelle avec un double-double retentissant (31 points, 10 rebonds), véritable moteur de son équipe. Ousmane Dramé s’est également illustré avec 10 points et 13 rebonds, tandis que Mamadi Diakité a contribué avec 10 points et 6 rebonds.

Une nouvelle désillusion sportive

Cette élimination du Syli Basket laisse un goût amer et s’ajoute à une série de contre-performances du sport guinéen, quelques jours seulement après l’échec de l’équipe nationale locale de football au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).