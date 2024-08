Le RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, n’est pas d’accord avec la démarche du Conseil national de la transition (CNT) et appelle à rejeter l’avant projet de nouvelle Constitution.

“Nous invitons les populations à rejeter cet avant-projet. Et un temps viendra, vous aurez les argumentaires de ce choix”, a déclaré Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce, lors de l’assemblée générale du RPG, samedi 17 août 2024. Il y voit, à travers les consultations initiées çà et là par le CNT avec les acteurs sociopolitiques, un prétexte pour retarder le processus.

“Mais ce que nous remarquons, c’est que pour une Constitution, le CNT ne finit pas avec les assises, les consultations, les symposiums. À quand ça va finir pour que le projet soit distribué aux partis politiques et aux populations pour analyse ?”, s’interroge-t-il, déplorant la méthode du CNT qui fait appelle le gouvernement à venir discuter de l’avant-projet au sein du parlement.

“Et pour la première fois, nous voyons pour un projet de Constitution, l’institution qui représente l’Assemblée nationale appelle le Premier Ministre et le Gouvernement à discuter au sein de l’hémicycle. Ce n’est pas réglementaire. C’est une proposition qui vient de l’Assemblée. Quand vous finissez, vous envoyez au Gouvernement qui l’analyse avec ces techniciens, finit et envoie au Président. Mais si le Gouvernement vient au niveau législatif, recevoir des enseignements, discuter, on ne sait plus ce qui se passe. Est-ce que ce n’est pas une stratégie de jouer sur le temps et de création des dépenses ? »,

Pour ce proche d’Alpha Condé, la solution c’est d’aller directement au référendum au lieu de perdre de continuer à perdre du temps. “On aurait fini depuis longtemps. Dans beaucoup de pays, c’est une équipe de 10 à 12 personnes, des spécialistes qui font ça. Nous ici ce sont 81 personnes qui le font depuis 3 ans et jusqu’à présent on continue à atteler des rencontres des assises, et après je ne sais s’ils ne vont pas encore faire le tour du pays. Pourquoi ne pas aller au référendum, où toutes les structures auront le temps de donner l’argumentaire pour le Oui ou le Non et à travers les explications ? Je pense que c’est inutile de procéder à tout ce qui est en train de se faire, puisque la finalité c’est le référendum, et là, celui qui va voter sera informer du choix qu’il aura à faire”.