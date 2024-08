Le week-end dernier, la Guinée a signé une convention de coopération avec la République fédérale de Russie dans les domaines de la culture, des arts et de l’enseignement supérieur, en vue de l’ouverture de la première maison de la culture russe sur le territoire guinéen.

Cette signature de convention de coopération s’est déroulée entre le Centre de diplomatie populaire de la Russie, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le président de la Commission Affaires économiques et développement durable du CNT et celui du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat.

L’accord prévoit l’ouverture de la maison russe en Guinée et la mise en place de programmes conjoints de recherche, d’échanges universitaires et de projets artistiques.

L’initiative vise à enrichir les compétences et les perspectives culturelles des deux pays. Cette maison de la culture russe se veut une plateforme d’échanges artistiques et culturels, tout en offrant aux étudiants et chercheurs guinéens des opportunités de formation et de recherche à travers des programmes conjoints.