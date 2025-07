Les résultats du Baccalauréat unique session 2025 ont été publiés ce samedi. Dans la filière Sciences sociales, c’est une jeune élève du complexe scolaire Saint-Georges de Sonfonia, Malon Magassouba, qui s’est hissée à la tête du classement national. Âgée de 19 ans, elle décroche le titre de première de la République avec détermination et humilité.

« Ce matin, aux environs de 9h-10h, c’est mon grand frère qui m’a réveillée pour m’annoncer la publication des résultats. J’avais donné mon numéro de PV à une amie qui m’a appelée pour me dire que j’étais admise… et en plus première de la République ! J’ai eu du mal à y croire, j’ai préféré vérifier moi-même. Et là, j’ai vu mon nom. C’était vrai », a-t-declaré avec sourire.

Pour Malon, ce résultat est le fruit d’un travail entamé bien en amont. Elle explique avoir pris conscience de l’importance de cette échéance dès la 12e année, après avoir consulté les résultats de la session 2024.

« J’ai dit à mon père que je voulais me préparer sérieusement pour atteindre le même objectif que le premier de l’année dernière. Il m’a soutenue tout au long de l’année. »

Elle s’est alors entourée d’un encadrement solide : professeurs particuliers à domicile, longues journées à l’école jusqu’à 17h, suivies de 8 à 9 heures de révision chaque soir.

« Mon secret, c’est la rigueur. J’ai appris à équilibrer le travail et les moments de repos. Il faut du temps pour que le cerveau se recharge, sinon on accumule sans assimiler. »

Un avenir tourné vers la finance

Ambitieuse et déjà tournée vers l’avenir, Malon souhaite s’orienter vers des études en économie et envisage un master en finance. Son objectif : devenir analyste financier. Fait rare pour une jeune de sa génération : elle ne possède ni compte Facebook, ni compte Instagram.

« Je me suis concentrée sur mes études. Mes parents m’ont énormément soutenue. Mon père a été présent à chaque instant, et ma mère m’a apporté un appui moral constant. Je leur dois beaucoup. »

La jeune lauréate n’oublie pas les candidats qui n’ont pas réussi cette année.

« Ce n’est pas la fin du monde. Il y a des gens qui ont échoué par le passé et qui ont excellé aujourd’hui. Il faut garder espoir, faire des sacrifices, mettre de côté les distractions pendant un an, et se battre. »

Enfin, si elle était invitée à rencontrer le président de la transition, Malon l’accepterait avec enthousiasme :

« Ce serait un honneur pour moi de le rencontrer et de discuter avec lui. »