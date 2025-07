La Direction nationale des affaires politiques et de l’administration électorale a présenté, ce samedi 19 juillet 2025, les données provisoires issues du Registre national des personnes physiques (RNPP) et du fichier électoral biométrique. Face aux représentants des partis politiques et de la société civile, la directrice nationale, Mme Camara Djenabou Touré, a livré un point détaillé sur l’état d’avancement du processus d’enrôlement, en Guinée comme à l’étranger.

Selon les chiffres dévoilés, 6 748 923 électeurs ont été enregistrés à ce stade. « Au total, 6 748 923 électeurs ont été enregistrés, dont 48,2 % d’hommes et 51,8 % de femmes. La tranche d’âge des 36-60 ans représente la proportion la plus importante avec 33,3 %, suivie des 18-25 ans (31,7 %) et des 26-35 ans (28,2 %), ce qui témoigne d’une forte mobilisation des jeunes adultes », a indiqué Mme Touré.

Répartition géographique et participation de la diaspora

La capitale Conakry arrive en tête avec 1 537 426 électeurs inscrits, suivie de Kankan 1 515 741 et de Kindia 881 011, Boké 596 314 électeurs; Labé 445 704 électeurs; Mamou 330 929 électeurs; Faranah 491 100 électeurs et Nzérékoré 826 607 électeurs.

En revanche, l’enrôlement de la diaspora demeure faible : « 124 031 électeurs de la diaspora ont été enregistrés, représentant seulement 1,8 % du total, avec une majorité d’hommes à hauteur de 65,4 % », a précisé la directrice.

Des mesures de contrôle ont été mises en place pour garantir la fiabilité du fichier. Le système biométrique a ainsi permis de détecter 119 550 doublons présumés, dont 111 379 confirmés. En outre, 21 610 cas de données incomplètes ont été relevés et feront l’objet de vérifications supplémentaires.

Mme Touré a également insisté sur la nécessité d’un bon maillage territorial : « Le pays compte à ce jour 26 757 Centres de Vote (CV), répartis sur l’ensemble des communes, préfectures et régions, assurant une large couverture du territoire. La région de Kankan dispose du plus grand nombre de Centres de Vote (5 273), suivie de N’zérékoré (4 447) et de Kindia (3 747), ce qui témoigne des efforts d’accessibilité dans les zones à forte densité électorale, en tenant compte de la nature de l’habitat et des obstacles naturels. »