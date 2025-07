Le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 19 juillet 2025, à Conakry. À cette occasion, Malal Bah, chargé des affaires juridiques du parti, est revenu sur l’évolution du dossier judiciaire impliquant Aliou Bah, président du parti, condamné par la justice guinéenne.

« Nos avocats sont en train de se battre pour que le dossier soit programmé, afin que la chambre administrative de la Cour suprême, qui doit se pencher sur le dossier, puisse se prononcer. Ce qui nous permettra d’avoir une suite par rapport à la condamnation du président », a-t-il déclaré devant les militants.

Malal Bah a rappelé que deux procédures judiciaires sont actuellement en cours : l’une au niveau national, devant la Cour suprême de Guinée, et l’autre à l’échelle internationale, devant la Cour de justice de la CEDEAO.

« La Cour suprême peut annuler la décision de condamnation, comme elle peut aussi confirmer la peine qui a été prononcée en appel. Néanmoins, les avocats sont à pied d’œuvre, ils n’ont pas lâché prise, ils continuent à travailler. Et en parallèle, nous attendons également la décision de la Cour de justice de la CEDEAO », a-t-il poursuivi.

Selon lui, la juridiction ouest-africaine avait été saisie en amont, bien avant que la Cour d’appel de Conakry ne rende sa décision. « Avant même que la Cour d’appel de Conakry ne se prononce, on avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO et il y avait eu une première audience où le débat contradictoire a eu lieu par visioconférence avec nos avocats. Cette Cour va également bientôt se prononcer. Donc on attend. Nous croyons à cette Cour. Nous espérons qu’ils vont dire le droit et qu’ils vont purement et simplement acquitter le président », a-t-il affirmé.

Toutefois, Malal Bah a soulevé une incertitude de taille : l’applicabilité d’une éventuelle décision favorable de la CEDEAO sur le territoire guinéen. « Maintenant, le problème va se situer au niveau de l’applicabilité de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO sur le plan interne ici en République de Guinée », a-t-il conclu.