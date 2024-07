Le Premier ministre Amadou Oury Bah, accompagné de son ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a procédé ce vendredi 19 juillet 2024 au lancement des travaux de la Cité des Sciences et de l’Innovation de Guinée. La cérémonie a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, des représentants des institutions partenaires de la Guinée et des personnalités du monde universitaire.

Lors de son discours, le Premier ministre Amadou Oury Bah a souligné l’importance capitale de ce projet pour l’avenir de la Guinée. “Aujourd’hui, nous sommes réunis pour une occasion d’une importance capitale pour l’avenir de notre Nation. C’est donc avec une grande fierté et un immense honneur que je me tiens devant vous pour lancer officiellement les travaux de la Cité des Sciences et de l’Innovation de Guinée sur le site actuel du Centre de Recherche Scientifique de Conakry-Rogbanè (CERESCOR).”

Il a décrit la Cité des Sciences et de l’Innovation comme un catalyseur de progrès et de développement durable, et un lieu de collaboration pour les chercheurs, ingénieurs, et entrepreneurs. Le Premier ministre a remercié le Président de la transition pour son leadership et son engagement dans la réalisation de cette initiative. “Cette cité incarnera notre vision d’un avenir où la science et l’innovation sont au cœur de notre croissance économique et sociale”, a déclaré Amadou Oury Bah.

Le chef de Gouvernement a également énuméré les objectifs clés de ce projet ambitieux, notamment la promotion de l’excellence en éducation, recherche et innovation dans les domaines scientifiques et technologiques, la création d’un environnement propice à la collaboration et à la créativité, la formation des futurs leaders et innovateurs de la Guinée, et le renforcement de la capacité du pays à relever les défis globaux de manière durable et inclusive.

Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a ensuite exprimé sa fierté et son honneur de participer au lancement de ce projet exceptionnel, fruit de la vision du Général de corps d’armée Mamadi Doumbouya. Il a souligné que la science et l’innovation sont les piliers du développement durable et de la prospérité économique de la Guinée.

“La Cité des Sciences et de l’Innovation sera un lieu de convergence des esprits brillants, des idées novatrices et des technologies de pointe”, a-t-il déclaré.

Le projet comprendra divers modules, tels qu’un quartier de l’environnement et du développement durable, un institut en océanographie et des bassins côtiers, un centre en intelligence des données, un campus durable, un centre d’exposition, une maison de l’innovation et un Digital Media Lab, un musée des sciences et une résidence des chercheurs.

Alpha Bacar Barry a insisté sur le rôle de ce projet dans la promotion de la recherche et de l’innovation, l’encouragement des pratiques durables, et la collaboration internationale. Il a également mentionné l’installation d’équipements de pointe, tels qu’un supercalculateur et un Data Center, pour propulser la Guinée à l’avant-garde de la recherche scientifique mondiale. Le centre générera 500 emplois directs et 2000 emplois indirects.

Le chef du gouvernement et son ministre de l’Enseignement supérieur ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui ont contribué à ce projet, ainsi que leurs partenaires internationaux pour leur soutien. Ils ont invité toutes les parties prenantes à continuer de travailler ensemble pour transformer cette vision en réalité.

Avec le lancement de la Cité des Sciences et de l’Innovation de Guinée, la Guinée se positionne comme un acteur clé dans la recherche scientifique et l’innovation en Afrique et dans le monde, en s’engageant résolument vers un avenir prospère et durable.