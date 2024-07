La Guinée, par la voix de son Premier ministre Amadou Oury Bah, a exprimé sa position par rapport à l’Alliance des États du Sahel (AES), récemment créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Des pays ont décidé de quitter la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Interrogé par BBC sur la nécessité d’une aide pour les pays membres de l’AES, compte tenu de leur proximité avec le général Mamadi Doumbouya, Bah Oury a déclaré : “Les autorités guinéennes, à l’heure actuelle, veulent aller dans le sens de la restauration de la paix et de la stabilité sur l’ensemble Ouest africain et le général du corps d’armée Mamadi Doumbouya est mobilisé pour contribuer à trouver des espaces de médiation entre les différents pays de manière bilatérale ou de manière beaucoup plus large, pour que la coexistence, l’entente puissent prévaloir sur toute considération dans notre espace régional.”

Le Premier ministre guinéen a également souligné que la Guinée, tout en ayant des relations excellentes avec la CEDEAO, voit l’appartenance à plusieurs organisations sous-régionales comme complémentaire plutôt que contradictoire. “La Guinée entretient de bonnes relations avec la CEDEAO. Nous avons eu l’occasion de clarifier ces relations et de renforcer nos liens avec l’organisation. L’appartenance à l’AES ne contredit en rien notre relation avec la CEDEAO. Nous faisons partie de plusieurs organisations sous-régionales, ce qui nous permet de mutualiser les efforts pour résoudre des problèmes cruciaux, tels que les défis sécuritaires rencontrés par le Niger, le Mali et le Burkina Faso.”

Bah Oury a également précisé que, malgré les difficultés rencontrées par l’AES, il est tout à fait légitime pour ces pays de chercher à coordonner leurs efforts pour combattre le djihadisme et le terrorisme. Il a exprimé la conviction que ces démarches ne devraient pas éloigner ces États de l’organisation régionale à laquelle ils appartiennent.

La Guinée se positionne comme un partenaire clé dans la quête de solutions pour les défis sécuritaires dans la région, offrant son soutien et sa médiation pour aider les pays de l’AES dans leur lutte contre le terrorisme.