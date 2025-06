Dans le cadre du processus d’établissement du registre national des personnes physiques (PNPP) et de la mise en place du fichier électoral biométrique, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté, a adressé ce jeudi 19 juin 2025 une note officielle à l’ensemble des chefs de missions diplomatiques et consulaires guinéennes à travers le monde.

Par ce courrier, le chef de la diplomatie guinéenne exhorte les représentations diplomatiques à faciliter le recensement des ressortissants guinéens vivant à l’étranger, en particulier ceux qui ne disposent pas de l’ensemble des pièces d’état civil requises.

« Je vous demande de prendre toutes les dispositions pour permettre aux Guinéens établis à l’étranger, âgés de 10 ans et plus, qui n’ont pas tous les documesur présentation de cartes consulaires nts requis, de se faire recenser dûment authentifiées », indique la note.

Le ministre insiste toutefois sur la nécessité de garantir l’authenticité des données et des identités : « La présentation de celles-ci n’exclut pas les vérifications approfondies pour prouver l’effectivité de la nationalité guinéenne des personnes concernées », souligne-t-il, appelant à une vigilance accrue de la part des postes consulaires.

Pour les cas de personnes ne disposant pas d’extraits d’acte de naissance, Dr Kouyaté annonce la création d’une commission ad hoc, composée de cadres des ministères techniques impliqués, qui sera chargée de délivrer à titre exceptionnel des jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance.

« Ces actes seront ensuite transcrits auprès des juridictions et services de l’état civil guinéen », précise le communiqué, marquant une étape essentielle dans l’inclusion administrative des Guinéens de la diaspora.

En conclusion de sa note, le ministre appelle les chefs de mission à faire preuve de discipline et de diligence dans la mise en œuvre de ces instructions. « J’attache du prix au respect rigoureux de la présente instruction », insiste Dr Morissanda Kouyaté, soulignant l’enjeu stratégique de cette opération dans la perspective du futur scrutin électoral et de la modernisation de l’état civil guinéen.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large des autorités guinéennes d’assurer l’universalité du recensement biométrique, condition préalable à un fichier électoral fiable et inclusif, garantissant l’exercice du droit de vote à tous les citoyens, où qu’ils se trouvent.